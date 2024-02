Infortuni Fiorentina | emergenza per Italiano Da Arthur a Biraghi

nella partita in trasferta contro la Fiorentina viene schierato Sembra la classica soluzione d'emergenza dettata dalle contingenze dalle contingenze " la cessione di Zapata e gli infortuni di

(Di sabato 17 febbraio 2024) Brutte notizie per la: l’o dipotrebbe influenzare la sua presenza contro l’Empoli. Ecco le ultime Come riportato oggi da Radio Bruno, èin casa: soprattutto in vista della sfida che i viola devono affrontare contro l’Empoli in quello che è il classico derby toscano. Potrebbero lasciare spazio nell’undici titolare sia il centrocampistache l’esterno: entrambi tanto affaticati quanto condizionati dalla loro condizione fisica

Novità importanti sull’ Infortunio di Nico Gonzalez in vista della sfida tra la Fiorentina e l’ Inter . Ecco la situazione attuale in casa ... (calcionews24)

La metà delle partite senza subire gol: la difesa del Torino si conferma una saracinesca nonostante gli infortuni di giocatori eccellenti: 12 clean sheet in 24 partite non sono di certo pochi. La difesa del Torino si conferma fra le più solide e blindate del campionato, con 20 gol subiti è la 3ª della Serie A ...

Napoli-Genoa, probabili formazioni Gazzetta: scelta a sorpresa a sinistra: Chi giocherà contro il Genoa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le probabili formazioni. E per il Napoli potrebbe esserci qualche novità. In porta dovrebbe rientrare Meret, così come Nat ...

Milan, Gerry Cardinale.” Dobbiamo migliorare in tante cose…con gli infortuni per esempio”: Milan, Gerry Cardinale non si nasconde e rilascia una lunga intervista davanti ai microfoni del Corriere dello Sport. Andiamo a leggere il passaggio sul tecnico ...