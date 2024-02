(Di sabato 17 febbraio 2024) Le parole del giornalista e conduttorea margine dell’evento organizzato da Pro Vita & Famiglia a Città di Castello “Oggi metterò in evidenza come il nostro sistema virtuoso democratico in realtà stia perdendo buona parte delle sue virtù a causa di una serie di condizionamenti che si riescono a capire solo se si ha un atteggiamento

Città di Castello (Pg), 17 feb (Adnkronos) - “Oggi metterò in evidenza come il nostro sistema virtuoso democratico in realtà stia perdendo buona ... ()

Informazione, Foa: “Nel dibattito intellettuale prevalga la logica del confronto”: Lo ha detto Marcello Foa, giornalista e conduttore su Rai Radio 1 della trasmissione “Giù la Maschera”, a margine dell’evento intitolato “Famiglia ed Educazione, Capitalismo e Mercificazione” ...

8500 primule coloratissime per festeggiare la 46esima edizione della Giornata per la Vita: Rinnovato successo per la 46a Giornata per la Vita-Primula Day svoltasi nella prima settimana del mese a Busto Arsizio e Valle Olona. Oltre 8.500 primule, coloratissime e di rinnovata bellezza anche ...

Il corteo silenzioso per Ilaria Salis e le brutte notizie da Roma: Circa 350 persone hanno sfilato silenziosamente nel centro storico di Monza, a sostegno di Ilaria Salis, la 39enne insegnante a processo in Ungheria per la presunta aggressione a due militanti neonazi ...