Indstria | vicini ad archiviare flessione

(Di sabato 17 febbraio 2024) 11.00 "Luci e ombre" su congiuntura e previsioni economiche per Confindustria. Il Pil "nel primo tristre 2024 è sostenuto da fiducia in aumento e inflazione poco sopra i minimi. L'industria sembra vicina adla fase dima i tassi rimarranno alti più a lungo dell'atteso", e resta il nodo del "freno ai flussi commerciali" per i problemi nel "canale di Suez". Inoltre, gli investimenti restano deboli ed è "urgente accelerare sul Pnrr". Tuttavia, la dinamica degli investimenti "potrebbe migliorare quest'anno".