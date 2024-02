Incredibile errore di battitura fa schizzare alle stelle il valore delle azioni | cosa è successo?

Angelo Di Livio arriva alla follia per dare contro all’Inter. Prima analizza il momento della Juventus, poi spara a tutta sul gol di Francesco ... (inter-news)

Durante la partita contro il TSV Bleidenstadt, il calciatore ha calciato il pallone fuori nonostante fosse sulla linea di porta . Per sua fortuna la ... (247.libero)

Perché Lorenzo Mora é stato escluso dalla finale dei 100 dorso : incredibile errore degli organizzatori

Un qualcosa che non si era mai visto in una rassegna internazionale. Ci riferiamo agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta, giunti alla terza ... (oasport)