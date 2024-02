Incidenti mortali | distrazione prima causa Serve formazione

Pesaro e in quelle europee gli incidenti sono sensibilmente prima causa dell'incidentalità con esiti mortali, sulle strade urbane, i controlli elettronici sulla velocità e la distrazione, le zone

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le tragedie come quella del giovane Nicolò Liverani, morto l’altra sera andando a sbattere contro due auto in sosta dopo aver perso il controllo dell’auto, pongono tanti interrogativi. E se i dati certificano un sospetto, fa ancora più male. Infatti, come riferisce il presidente dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, Mauro Sorbi "l’Istat per il 2023 certifica che ladi morte neglistradali è la". La seconda è la mancata precedenza e la terza è l’eccesso di velocità. Spesso, purtroppo, sono tutte concause della stessa tragedia. "A livello regionale, così come nel territorio ferrarese – dettaglia Sorbi – la percentuale di incidentalità autonoma ha registrato un’impennata vertiginosa. E questo fattore deve far riflettere, anche sulla tipologia di ...