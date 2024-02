Incidente mortale | perde la vita Luca Cavalieri | aveva 42 anni

Lo scontro mortale è avvenuto tra una moto e una macchina, ancora da capire le dinamiche dell'incidente, sul posto sono presenti i Carabinieri e i sanitari. Le squadre dei sanitari hanno fatto il

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 febbraio 2024) Scontrotra un moto e un Suv questa mattina in provincia di Frosinone. Are laun 42enne, rimasto vittima di uno scontro tra la sua Yamaha R1 con livrea rossa-bianca-nera e una Dacia Duster bianca. Per il 42enne non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento di due ambulanze del 118 di Cassino, l’uomo, tale, è morto sul colpo. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri di Piedimonte San Germano. Muore a 42motociclista nel frusinate: addio aL’è avvenuto nella prima parte della giornata di oggi, sabato 17 febbraio, sulla strada che collega la località Volla con la via Casilina, un tratto che costeggia gli ingressi laterali e del centro sportivo dello stabilimento ...