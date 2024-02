Incidente frontale | muore un uomo alla guida di una Panda

Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di oggi, in via delle Puglie a Benevento, si è verificato un Incidente frontale tra due ... (anteprima24)

Una farmacista di 44 anni che viaggiava su uno scooter è morta in uno scontro frontale con un' auto . È accaduto in provincia di Macerata, tra Potenza ... (tg24.sky)

Pontenuovo (Pistoia), 14 febbraio 2024 – Pauroso scontro frontale tra due auto sulla via provinciale montalese in località Pontenuovo ieri mattina ... (lanazione)

Frontale in Valganna, 5 feriti e traffico in tilt: Incidente nella serata di sabato 17 febbraio in Valganna. Secondo le prime informazioni due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 18 nel tratto già in territorio di Induno Olona. A bordo ...

Cosenza, operaio muore schiacciato da lastra di cemento: Sette di loro morirono per le ustioni, dopo l'incidente. Come mostra il grafico elaborato su dati ... A novembre c'è stato anche uno scontro frontale vicino a Urbino. Coinvolti un pullman e un'...

Frontale in Valganna, 5 feriti e traffico in tilt: Incidente nella serata di sabato 17 febbraio in Valganna. Secondo le prime informazioni due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 18 nel tratto già in territorio di Induno Olona. A bordo ...

Scontro frontale tra auto e moto, muore sul colpo Luca Cavaliere a 42 anni, inutili i soccorsi: Un grave incidente a Piedimonte San Germano ha causato la morte di Luca Cavaliere, 42 anni, in uno scontro tra moto e auto.

Frontale in curva tra un minibus e un'auto, 9 persone coinvolte. Tre feriti portati all'ospedale: SAN MARTINO IN BADIA. Frontale tra un minibus e un'auto sulle strade altoatesine, 9 le persone coinvolte di cui 3 feriti sono stati trasportati all'ospedale. L'allerta è scattata intorno alle 10.30 di ...