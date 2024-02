Incendio nel palazzo popolare | caccia al piromane | “Aveva una felpa nera e il cappuccio sulla testa | è scappato in autobus”

Un incendio è scoppiato in un condominio di dieci piani di via Vittorio De Sica a Milano (zona Quinto Romano) nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio. Fortunatamente non si registrano feriti. Il rogo è

(Di sabato 17 febbraio 2024) Milano – “Un ragazzo incappucciato ha dato fuoco alle masserizie fuori dal locale immondizia della scala A, per poi scappare a bordo di un”. Da ieri pomeriggio non si parla d’altro nelle palazzine popolari di via De Sica 1 a Quinto Romano, estrema periferia ovest della città, dove poco dopo le 15 è divampato un. Per fortuna nessuno è rimasto ferito né intossicato ma è stato necessario evacuare tutta la palazzina di 10 piani durante le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con 6 mezzi e una trentina di uomini. Difficile è stato uscire di casa, perché tutta la scala era invasa dal fumo. I pompieri, quindi, hanno iniziato le operazioni creando un varco per gli inquilini. Sul posto anche il 118 e i carabinieri che ora, insieme ai pompieri, stanno facendo luce sull’accaduto. Le cause sono ancora in corso ...