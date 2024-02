Incendio di rifiuti a San Lorenzo | accesi 4 focolai nella notte | danneggiate auto | esplode pneumatico

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 febbraio 2024) A fuoco cumuli di spazzatura a Roma, fiamme nel quadrante San. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri unitamente ai Vigili del Fuoco, attimi di paura tra i residenti per l’esplosione di uno. Carabinieri e Vigili del Fuoco – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Fumo e fiamme staa Roma. Intorno alle 2.00, in via dei Luceri, a San, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate in un cumulo dilungo la strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Sanche hanno constatato che l’aveva coinvolto anche parte di un veicolo in sosta poco distante causando l’esplosione di uno. Il boato ha causato ...