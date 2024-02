In Russia più di cento arresti alle manifestazioni pro-Navalny Rimossi i fiori dai memoriali

diverse manifestazioni in Russia in memoria dell'oppositore Aleksej Navalny , morto ieri in prigione. Lo ha annunciato oggi l'ong OVD - Info. Secondo il conteggio pubblicato sul suo sito, "più di 101

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 – Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante i raduni in memoria del nemico numero uno di Putin: Alexei, morto ieri in prigione. E’ quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani Ong-Info. epa11159379 People gather to mourn the laten opposition leader Alexeioutside then Embassy in London, Britain, 16 February 2024.n opposition leader and outspoken Kremlin critic Alexeyhas died aged 47 in a penal colony, the Federal Penitentiary Service of the Yamalo-Nenets Autonomous District announced on 16 February 2024. In late 2023was transferred to an Arctic penal colony considered one of the harshest prisons. EPA/TOLGA AKMEN ...