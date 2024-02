In Russia “oltre 100 arresti” durante manifestazioni e veglie per la morte di Alexey Navalny

Dove si trova il corpo di Navalny A rilevarlo - continua ancora Yarmish - sono stati gli investigatori dell'IC, la principale autorità investigativa della Russia. Ora stanno conducendo delle "

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ladel principale avversario politico del presidente russo Vladimir Putin, il 47enne Alexei, ha suscitato proteste e tributi in tutto il mondo. Anche inproseguono da ieri arresti e tentativi volti a sopprimere ledi cordoglio. Secondo i media indipendenti, sarebbero più di 100 le persone fermate in diverse città del Paese. Al G7 di Monaco è stato fatto un minuto di silenzio in ricordo del dissidente.

Proteste per la morte di Navalny, oltre 100 arresti in Russia: veglie e manifestazioni in tutto il mondo: Più di cento persone sarebbero state arrestate in Russia per aver preso parte alle veglie per la morte di Navalny: proteste in tutto il mondo ...

Russia: ministero Difesa, nella notte abbattuti 33 droni ucraini in cinque regioni: Nella notte i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 33 droni ucraini nelle regioni russe di Belgorod, Voronezh, ...

Le immagini degli arresti alle manifestazione per Navalny in Russia: Roma, 17 feb. (askanews) – Centinaia di persone sono state arrestate venerdì 16 febbraio in diverse città russe perché manifestavano per Aleksej Navalny, morto a 47 anni in una colonia penale artica.