In libreria “Kobe Il mito sportivo che ha fatto sognare il mondo”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 17 febbraio 2024) MILANO – A quattro anni di distanza dalla scomparsa, torna in, in una edizione aggiornata, il saggio che ripercorre la biografia personale e professionale di una delle leggende internazionali più amate del basket:Bryant. “. Ilche hail”, scritto da Matteo Recanatesi e Marco Terrenato e pubblicato da L’Airone editrice, per questa nuova versione si avvale della prefazione di Gioacchino Fusacchia, il coach che l’ha visto muovere i primi passi in Italia dietro papà Joseph, cestista anche lui, e poi crescere e diventare la star intramontabile dell’NBA. Una carriera che prese il via proprio nella nostra Penisola – tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia – e proseguì in Francia prima di ...