il ciclo di Incontri con l'autore organizzato dalla Biblioteca in 17 febbraio alle 16.30 s i torna a parlare di cinema in Lazzerini torna a parlare di cinema in Lazzerini con la rassegna Lo schermo

In biblioteca Lazzerini: "Lo schermo nero". E un mese da leggere (Di sabato 17 febbraio 2024) Oggi alle 16.30 si torna a parlare di cinema in Lazzerini con la rassegna Lo schermo nero. Cinema noir, neo-noir, polar e poliziesco in Italia, Francia, Stati Uniti, dagli anni '30 agli anni '80, curata e condotta da Davide Gelli, un ciclo di incontri per approfondire il rapporto fra il crimine ed il cinema, un viaggio attraverso gli Stati Uniti e l'Europa per scoprire i molteplici aspetti di un genere cinematografico con le sue contaminazioni. Questo sabato l'incontro porta il titolo Italia, dal neorealismo nero alla nuova criminalità degli anni '60 per approfondire temi come i film del neorealismo nero, Pietro Germi e il poliziesco, il cinema di impegno civile, origini e caratteristiche del poliziesco. La Lazzerini ha preparato anche la bibliografia dal titolo Le pagine nere per la ...

