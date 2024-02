In arte Pitigrilli Nel bene e nel male | enigma di uno scrittore-personaggio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 febbraio 2024) E’ singolare che in un’epoca come la nostra, in cui a dare l’identità più riconosciuta di un libro è la quantità di copie vendute, resti talmente evanescente nelle ricostruzioni correnti della nostra storia culturale la figura di Dino Segre (nato a Torino nel 1893, morto nel 1975), in, uno degli scrittori non soltanto italiani del Novecento che ha venduto più copie dei suoi tanti libri. Ne parlo come uno che ce l’ha nel sangue la passione per i “rompicazzi”, per quelli che non puoi etichettare una volta per tutte e le cui biografie non sono state degli esempi di santità, a cominciare dalla notissima accusa rivolta adi essere stato negli anni Trenta, con il numero di codice 373 e previo compenso di 5000 lire mensili, un informatore dell’Ovra fascista. Un informatore prezioso perché da non adepto del fascismo ...