Imparare a potare e innestare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Al vivaio "La Piana" di Camporgiano , sabato 2 marzo, a partire dalle ore 9, a cura dell’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Castagno e l’Associazione Castanicoltori della Garfagnana, si terrà una giornata di informazione e di insegnamento pratico di potatura e innesto su fruttiferi e castagno, aperta a tutti gli appassionati di arboricoltura. Per iscriversi al corso contattare il numero 333 3119780. " Si tratta di un corso formativo- spiega il presidente dell’associazione Nazionale Città del Castagno Ivo Poli – con lezioni teoriche in aula e dimostrazioni pratiche sul campo. A partire dalle ore 9, i partecipanti si incontreranno presso il vivaio per assistere alla parte teorica del corso. Gli esperti forniranno loro spiegazioni di base su come è fatta una pianta, passando in rassegna le parti di cui è composta ed avvalendosi di slide ...