Immagine bruciata in piazza | l' odio contro Meloni e il silenzio della sinistra

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ancorae violenzala premier Giorgia. Teatro dell'ennesimo gesto inaccettabile la manifestazione dei centri sociali a Torino in sostegnoPalestina. Immagini del presidente del Consiglo e un fantoccio che la rappresentava sono stati dati alle fiamme. "L'esibizione diil presidentea Torino, in occasione di un corteo pro-Palestina organizzato da Centri sociali, coordinamento per Gaza, Collettivi studenteschi, Si Cobas e Cub, è oscena, vergognosa e raccapricciante", denunciano Paola Ambrogio, senatrice FdI, e Roberto Ravello, dirigente del partito in Piemonte. "Bruciando l'del primo ministronostra Repubblica, questi gruppi si sono spinti, ancora una volta, oltre il perimetro ...

FERRARA, AL CASTELLO ESTENSE INAUGURA LA MOSTRA NINO MIGLIORI. UNA RICERCA SENZA FINE. DA DOMANI 17 FEBBRAIO APERTA AL PUBBLICO: ... non solo fotografia come rappresentazione del "reale", ma possibilità di concepire un'immagine con ... Bruciata, dimenticata e riciclata. Ripudiata e nuovamente accolta. Le sue invenzioni sono tutte all'...

Dopo i disordini davanti alla Rai a Torino nuovo corteo in solidarietà alla causa palestinese: Circa settecento i manifestanti presenti. Bruciata un’immagine dei premier Meloni e Netanyahu. Ambrogio e Ravello (FdI): “Esibizione d’odio vergognosa”. Frediani (UP): “Non è guerra, è un massacro" ...

Torino, corteo pro Palestina e sinagoga blindata. Bruciata una immagine di Meloni con Netanyahu: Nel mirino anche la mancata creazione di «reali corridoi umanitari per la popolazione di Gaza». Simulato un bombardamento a Gaza mentre i bambini giocano a calcio ...

L'impressionante incendio di cinque capannoni a Concorezzo: le immagini: Oltre sessanta vigili del fuoco, decine di mezzi e più di 14 ore di lavoro per i pompieri impegnati dalla nottata di venerdì a spegnere un rogo in un complesso industriale al confine con Monza. Si con ...