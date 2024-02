la tua allegria contagiosa, la tua creatività come un fiume in piena, la tua passione per il lavoro, la tua professionalità? ci mancheranno come l'aria. Ci resta stampato nel cuore il tuo sorriso,

“Il tuo sorriso per sempre”. Nicoletta, una vita spezzata a soli 32 anni: la scoperta dopo l’incidente (Di sabato 17 febbraio 2024) Incidente lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, tra i caselli di Soave e Verona Sud Un tamponamento e l’auto che inizia a capovolgersi più volte su sé stessa, per poi uscire di strada finendo sul selciato accanto alla prima corsia, ribaltata sul fianco e completamente divelta. l’incidente si è verificato giovedì 15 febbraio, all’altezza di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. A perdere la vita Nicoletta Maria Ferrara, 32enne di origine palermitana, alla guida dell’auto tamponata: volto noto della cultura veronese, dal 2021 lavorava come manager culturale al Teatro Salieri di Legnago. Ferito lievemente, invece, il conducente dell’altra vettura, finito all’ospedale di Legnago con una prognosi di 20 giorni. “È finita così”. Yara Gambirasio, altra brutta notizia per Massimo Bossetti: la decisione Come riporta Verona ... Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine (Di sabato 17 febbraio 2024) Incidente lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, tra i caselli di Soave e Verona Sud Un tamponamento e l’auto che inizia a capovolgersi più volte su sé stessa, per poi uscire di strada finendo sul selciato accanto alla prima corsia, ribaltata sul fianco e completamente divelta.si è verificato giovedì 15 febbraio, all’altezza di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. A perdere laMaria Ferrara, 32enne di origine palermitana, alla guida dell’auto tamponata: volto noto della cultura veronese, dal 2021 lavorava come manager culturale al Teatro Salieri di Legnago. Ferito lievemente, invece, il conducente dell’altra vettura, finito all’ospedale di Legnago con una prognosi di 20 giorni. “È finita così”. Yara Gambirasio, altra brutta notizia per Massimo Bossetti: la decisione Come riporta Verona ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Malore fatale in Spagna. Muore madre di 53 anni durante un viaggio di lavoro: Arricchiva le vite di chiunque conoscesse con la sua allegria e il suo sorriso: una dote rara. Siamo ancora scioccati". E ancora, Monica Ori: "Ciao Fra, fai buon viaggio, ti ricorderò sempre con il ... Oroscopo Sagittario di oggi 17 febbraio: Non sottovalutare le persone che hai al tuo fianco adesso, il benessere comincia dall'esterno, devi frequentare gente che sorride e che ti fa piacere incontrare. La tragedia di Nicoletta, la manager 32enne morta nell’incidente sull’A4: E' Nicoletta Maria Ferrara, 32 anni, la vittima del tragico incidente che nella notte tra giovedì e venerdì ha coinvolto alcune auto sull'A4 ...

Video di Tendenza