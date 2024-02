Il Trovatore di Verdi al Comunale Nouveau | ecco quando

la celeberrima Trilogia popolare di Giuseppe Verdi: "Il trovatore", rappresentato la prima volta al Teatro Apollo di Roma nel gennaio del 1853, torna nei cartelloni bolognesi, al Comunale Nuveau, il

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bologna, 17 febbraio 2024 – È Ildi Giuseppela seconda opera in cartellone per la stagione 2024 del, un titolo che il nostro teatro porta in scena per la quarta volta in soli vent’anni, con allestimenti sempre diversi. Come già quello del 2019, anche Ilche vedremo domani (, ore 18, in replica fino al 25 febbraio) proviene da Parma, trattandosi di una coproduzione con il Festival2023 a firma di Davide Livermore ripresa da Carlo Sciaccaluga, con le scene di Giò Forma, i video curati da D-Wok, i costumi di Anna Verde e le luci di Antonio Castro. Totalmente rinnovato il cast musicale, con il Manrico di Roberto Aronica, la Leonora di Marta Torbidoni, il Conte di Lucas Meachem, l’Azucena di Chiara Mogini e il ...