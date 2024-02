Il Terranuova riparte Neri e Ortiz a pieno regime

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) di Francesco Tozzi Il Traiana è chiamato a dare risposte convincenti sia in campionato che nell’impegno di Coppa. Certo, il trofeo regionale è adesso al sicuro in piazza Coralli per la prima volta nella storia del club, ma dalla dirigenza ai giocatori nessuno vuole scendere dal treno della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Mercoledì i biancorossi hanno perso per 1-0 nella gara di andata contro il Terre di Castelli, ma ancora non è detta l’ultima parola. Vale infatti la regola dei gol in trasferta. In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol, a parità di reti segnate, passerà la squadra che avrà fatto il maggior numero di gol in trasferta, mentre al persistere della parità si andrà ai calci di rigore. La vincente sarà opposta nei quarti di finale alla vincente della gara Marche-Umbria. ...