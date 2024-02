'Un esercizio eseguito come si deve regala una bellezza, e la bellezza migliora i modi, le confidato, confessato al Teatro Lido di avevamo entrambi altre due gare in cui rinascere, ma in

"Il teatro deve rinascere. Ecco la gara d'appalto" (Di sabato 17 febbraio 2024) A breve potrà partire la gara d'appalto che consentiranno poi di iniziare le opere di restauro che dovranno interessare il teatro Comunale, una struttura di cui la cittadinanza sente la mancanza dai tempi del sisma. Dopo il parere favorevole espresso della Commissione congiunta regionale, ora è in corso da parte degli uffici dell'amministrazione la predisposizione di alcune integrazioni richieste dalla stessa Commissione, necessarie per procedere con la gara d'appalto. I lavori previsti sono interamente "coperti" con una somma di 8 milioni e 370 mila euro. Il progetto elaborato, che sarà presentato mercoledì 21 febbraio presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, 100, alle 21.00, assicura il pieno recupero della funzione teatrale di questo complesso, tanto da garantirne ...

Al Teatro Parioli Leo Gullotta e Fabio Grossi protagonisti di "In ogni vita la pioggia deve cadere" 26 | 28 Gennaio 2024 IN ogni vita LA pioggia deve CADERE con Leo Gullotta, Fabio Grossi regia Fabio Grossi Teatro Stabile d'Abruzzo, Stefano ...

