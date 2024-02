tra cui città rilevanti come Foligno, Orvieto e anche Perugia. Il sindaco uscente azzurro Andrea Romizi è al secondo mandato e non di FI e perugino doc la sua presa sull'elettorato leghista e

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il fatto che ieri fosse il giorno della morte misteriosa (nel carcere siberiano dov’era detenuto in condizioni agghiaccianti) di Alexei Navalny, oppositore numero uno di Vladimir Putin già scampato a un tentativo di avvelenamento, non ha cambiato l’ordine degli addendi in quel di, dove ilStefano Zuccarini, raggiunto al telefono da questo giornale, ha confermato di aver concesso ildel Comune (e di volerlo mantenere) per ladel“Il Testimone”, in programma il 25 febbraio alle 16 e 30 nella sala rossa di Palazzo Trinci. “Tra i princìpi della nostra giunta c’è quello di non negare ila nessuno”, dice Zuccarini, “e approviamo decine di patrocini. Questoci è ...

Carapia: "Tensioni nella polizia locale: il sindaco non può più far finta di niente": Il Circondario ammette tensioni interne nella polizia locale, accogliendo ricorsi contro valutazioni ritenute basse dagli agenti. Il consigliere comunale di opposizione critica la gestione e chiama in ...

Il sindaco leghista di Foligno difende il patrocinio alla proiezione del film filorusso: Zuccarini alle critiche risponde così: “A me, leghista, uomo di destra, non si può certo dare del comunista”. Il sindaco correrà per un secondo mandato, alla testa della stessa coalizione di ...

A Pieve Porto Morone ex assessore in campo «Mi candido a sindaco»: Claudio Massari, ora consigliere, scioglie le riserve in vista delle elezioni comunali «Sarà una lista civica, il paese ha bisogno di una svolta» ...