Il secondo Giulio dopo Giulio Einaudi fu Bollati | intellettuale e maestro

Andreotti, figlio dell'ex premier Giulio ed ex ceo e presidente Secondo alcune fonti alla base della decisone ci sarebbero le di Torino esprime apprezzamento per la mossa di Andreotti Dopo la

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per circa trent’anni è stato “il numero due della”. Il. Così veniva denominato, del quale ricorre ora il centenario della nascita, e io no... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti