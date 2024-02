Il secondo assassinio oscuro di Navalny

una lunga scia di sangue che, secondo l'intelligence occidentale, nel 1998 accusa i suoi superiori di orchestrare l'assassinio di ma il mandante rimane oscuro. Novaja Gazeta viene chiusa dalle

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il coraggio fuori misura di un oppositore richiede metodi fuori misura per farlo fuori. Putin non aveva bisogno del manuale del Kgb per mettere in pratica questa massima e ammazzare un oppositore i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti