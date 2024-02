Il ritorno del Senatur | Bossi alla carica in vista delle Europee

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le elezionicruciali per la Lega. Dal “grave errore” del 2019, quando il Carroccio le aveva stravinte, a quello altrettanto deleterio di presentarsi al voto del prossimo giugno “come la brutta copia di Fratelli d’Italia”. E’ senza attenuanti l’analisi di Umbertosul suo (ex?) partito, quello che nel simbolo riporta ancora “per Salvini premier”. Una disamina apparsa sul Corriere della Sera di oggi, con un articolo del retroscenista Francesco Verderami.e la diffidenza verso i piani salviniani Ilsi sarebbe sfogato in un incontro a Gemonio, con una trentina di persone, incentrato sulla nuova storia politica a cui sta lavorando. Ci sarebbero stati “compagni di strada della prima ora, alcuni rappresentanti locali, ex ministri ed ex parlamentari. Ma non si tratta di un gruppo impegnato in ...