Il ricordo della fip Minuto di silenzio in tutti i palazzetti dell’Emilia Romagna

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il presidenteFip Emilia, Antonio Galli ha disposto in questo fine settimana, ini campionati regionali, undiper la morte di Campanella. "Il presidente, il Consiglio Regionale, il Comitato Italiano Arbitri ei collaboratori del C.R. sono vicini alla moglie Simona, ai figli Enrico e Lorenzo per la scomparsa di Giuseppe Campanella – si legge nella nota pubblicata sul sitoFip –. Giuseppe, 53 anni, era un appassionato di basket a 360°. Aveva giocato, allenato ed ora arbitrava".

Parole commosse quelle espresse dalla premier Giorgia Meloni al monumento nazionale della Foiba di Basovizza , in occasione del Giorno del ricordo : ... (ildifforme)

Monte San Pietro (Bologna), 11 febbraio 2024 - Un ricordo per Dino Sarti . Oggi è l'anniversario della scomparsa dell'indimenticato cantante e ... (ilrestodelcarlino)

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie ”, promuove la ... (orizzontescuola)

E’ morta all’età di 93 anni Marina Bulgari . Nata a Roma nel 1930 la stilista ha avuto, fin da bambina, la vocazione per la moda. L’infanzia è stata ... (ilfattoquotidiano)

Dedicato agli italiani due volte, per nascita e per scelta. I locali della Fondazione Alleanza nazionale hanno presentato, prima nazionale, il ... (secoloditalia)

Il Giorno del Ricordo a scuola. Banti spiega agli studenti la vicenda giuliano dalmata: La professoressa Silvia Billet ha ricostruito gli antefatti storici con riferimento sia alle foibe che all’esodo forzato di una parte della popolazione di origine italiana.

Il doveroso ricordo di Paolo Volponi: A cento anni dalla nascita del poeta, Piersanti e Ritrovato ripercorrono i tratti salienti del pensiero e delle opere.

Siccità, l’esperto FAO: “Verso l’Italia avanza il deserto, servono soluzioni a lungo termine”: Il vice-presidente del network di esperti per la Biodiversità dei suoli (NETSOB) della FAO: "Le nostre istituzioni non sono in grado di ragionare ...