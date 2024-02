Il Renate si riaffaccia Buonumore con Vicenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’obiettivo delè salire in serie B attraverso i playoff visto che oramai il primo posto è un discorso riservato unicamente al Mantova e, forse, al Padova. Lanerossi quarta a meno 20 dalla vetta, che ha passato momenti difficili in questa stagione, il cambio di allenatore (non c’è più Aimo Diana sulla panchina, ma Stefano Vecchi, una garanzia assoluta per la categoria…) ma che oggi, assorbite tutte le difficoltà e i cambiamenti tecnici, sembra avere trovato il ritmo giusto, ha vinto le ultime tre gare e non ha intenzione di fermarsi qui. Questo pomeriggio alle 16.15 sarà di scena al “Mino Favini” di Meda dove ilha perso le ultime tre partite quasi senza colpo ferire anche se la bella vittoria di mercoledì sera a Fontanafredda contro la Triestina potrebbe essere la classica scossa in grado di invertire un trend decisamente negativo ...