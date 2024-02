Il Provinciale – Il racconto dei racconti | anticipazioni | quante puntate e streaming

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Stasera, sabato 17 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il– Ildei. Ad accompagnare Federico Quaranta in questa esperienza ci sarà Angela Rafanelli che, parallelamente, compirà un viaggio nella contemporaneità cercando di scoprire quali siano i risvolti attuali di quelle tradizioni che hanno radici profonde. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Si parte con un viaggio da Parma a Milano, per scoprire come una melodia, quella del coro “Va, pensiero” del “Nabucco” di Giuseppe Verdi, sia riuscita a toccare il cuore di tutti gli italiani e a cambiare il destino di una nazione che stava per diventare finalmente unita. Dal percorso emerge quanto una forma d’arte tanto diffusa alla metà dell’Ottocento fosse intrecciata con gli avvenimenti che stavano ...