Il programma delle partite del fine settimana A Civitanova c’è il Montegranaro

Le partite di domenica 18 febbraio. Lunch match alle ore 12.30 , Di fronte, una delle squadre più in forma di questo campionato, Toccherà al Milan di Stefano Pioli chiudere il programma della 25a

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024)e arbitrigare nel weekend in Serie C, Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Serie C. Le gare della 27ª giornata. Domani alle 14: Ancona-Carrarese: Mirabella di Napoli; Fermana-Spal: Gigliotti di Cosenza, Torres-Perugia: Crezzini di Siena. Ore 16.15: Arezzo-Recanatese: Rispoli di Locri; Pineto-Olbia: Restaldo di Ivrea. Ore 18.30: Rimini-Pontedera: Peletti di Crema. Ore 20.45: Juventus Next Gen-Lucchese: Ceriello di Chiari; Vis Pesaro-Pescara: Vingo (foto) di Pisa. Lunedì alle 20.30: Gubbio-Virtus Entella: Zago di Conegliano; Sestri-Cesena: Di Francesco di Ostia Lido. Classifica. Cesena 65; Torres 53; Carrarese 48; Perugia 46; Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juve NG 36; Pineto 33; Virtus Entella, Rimini 32; Arezzo, Lucchese 31; Ancona, Vis Pesaro 29; Sestri 28; Spal 27; Recanatese 24; Olbia 21; Fermana 17. Eccellenza. Domani ...