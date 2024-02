Il principe Harry | “Il tumore di re Carlo può riunire la famiglia” E ricomincia a usare il titolo reale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Whistler (Canada), 17 febbraio 2024 – E se ildi reIII si rivelasse la chiave per superare i problemiri che attanagliano i Windsor da diversi anni? Non è la prima volta che questa ipotesi viene a galla, ma a parlarne questa volta è direttamente il. Intervistato da Abc News durante il suo sopralluogo nella località canadese di Whistler – una delle sedi dell’edizione 2025 degli Invictus Games, le ‘paralimpiadi’ dei veterani di guerra con disabilità, da lui patrocinati – il secondogenito del sovrano si è detto “grato” di aver potuto incontrare il padre dopo la diagnosi. Britain's Prince, Duke of Sussex, and Canadian singer Michael Bublé (R) attend the "Invictus Games Vancouver Whistler 2025's One Year to Go" winter training camp in Whistler, ...