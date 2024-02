Il pensiero di Milei è radicale | ma non clownesco

quella di essere un 'ultraliberista', ovvero un radicale Gli ammiratori di Milei tendono a sminuire gli aspetti più repressivi e per i suoi sostenitori conta il fatto che il pensiero economico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Solo la superstizione politica immagina ancora oggi che la vita civile debba di necessità essere tenuta unita dallo stato”. La frase non risale a un qualche teorico libertario o anarco-capitalista caro al presidente argentino Javier, le cui recenti esternazioni sullo stato come “associazione criminale” hanno indignato anime belle di un certo progressismo dimentico del suo stesso pantheon dei riferimenti culturali, veri o presunti. È infatti una frase di Friedrich Engels e Karl Marx ed è tratta dal loro volume “La sacra famiglia”. D’altronde che lo stesso Marx non tenesse in gran conto lo stato, sia nella sua articolazione borghese-capitalistica, da distruggere e superare, sia in chiave teorico-generale è testimoniato tanto dalla mancanza di una organica teoria marxiana dello stato, in aperta rottura con la precedente tradizione filosofica, nella ellissi ...