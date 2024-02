Il pastore Pons | “Apertura | accoglienza e inclusione vanno tradotte nella realtà”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 febbraio 2024) La Chiesa valdese è in festa. Ricorre un anniversario importante: sono passati 850 anni da quando, intorno al 1174, un cittadino di Lione di nome Valdo diede vita a un movimento come risposta alla corruzione della Chiesa cattolica di Roma dell’epoca, che presto lo avversò e costrinse i suoi fedeli alla clandestinità. Nel corso dei secoli si è consolidato e diffuso: tra le tappe della sua lunga storia, in Italia, spicca la data del 17 febbraio 1848, quando Re Carlo Alberto, con le Lettere patenti, concesse i diritti civili e politici ai sudditi valdesi. È una giornata-simbolo per le comunità valdesi, che ogni anno la celebrano organizzando iniziative e momenti di ritrovo. Abbiamo intervistato ildella chiesa valdese di Bergamo, Italo, e la presidente del Consiglio di chiesa, Maria Girardet, chiedendo di illustrarne il significato. Perché è ...