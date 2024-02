Il nuovo paradigma | l’influencer marketing senza “influencer”

Sanità data-driven, nuovi tools per prevenire e curare in modo integrato e personalizzato le patologie, soprattutto quelle croniche Bari , 15 gennaio ... (sbircialanotizia)

Le video guide personalizzate e interattive sono strumenti proattivi e su misura per ciascun utente che permettono di accedere in autonomia ai ... (sbircialanotizia)

The Urban Mobility Council presenta a Bruxelles un nuovo paradigma per sapere se l’auto è green

The Urban Mobility Council, il Think Tank nato nel 2022 su iniziativa del Gruppo Unipol per immaginare i trasporti del futuro, prende la parola ... (nicolaporro)