Il Napoli non sa più vince | Ngonge evita la figuraccia interna contro il Genoa

Napoli-Genoa , polemiche sul l’arbitro Sacchi per il rigore non concesso prima dell’intervallo: gestione confusa tra VAR e fischi nel ... (napolipiu)

Il Festival di Napoli in onda su GT Chanel domenica 18 febbraio alle ore 14. Conducono Magda Mancuso ed Erennio De Vita. Grande attesa per domenica ... (2anews)

Il Napoli torna in campo e non può più sbagliare. I campioni d'Italia in carica affrontano il Genoa in un match valido per... (calciomercato)

Ngonge evita l'ennesima figuraccia , ma non mitiga certo il tenore di un altro passo falso che suona come una resa. Resa dalla zona Champions , che ... (ilmattino)

Napoli-Genoa 1-1, gol di Frendrup e Ngonge: Grande partita per la squadra di Gilardino che poteva portare via i tre punti, e occasione persa per il Napoli di riavvicinarsi nella parte alta della classifica. Agli azzurri non è bastato un secondo ...

Di Lorenzo ammonito: era diffidato, salterà Cagliari-Napoli: Il capitano del Napoli, grande protagonista del terzo scudetto della storia partenopea, è stato ammonito nel corso del match al Maradona contro il Genoa, con la sua squadra sotto di un gol. Era ...

“Meritiamo di più”: i tifosi fischiano il Napoli. Mazzarri non rischia, per ora | CM.IT: L’involuzione, poi, di tanti calciatori resta preoccupante, mentre non bastano più degli avvii promettenti, ormai tipici di questo Napoli che portano a poco dal punto di vista del raccolto. Il sito ...