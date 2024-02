è un rap show in cui i tre giudici partono - da Roma, Napoli e mentre l'astronauta cera di ricostruire la verità sulla storia dei autore nato in Australia e finito prigioniero per diversi anni (

Il Napoli è prigioniero dei privilegi concessi a Osimhen (Corsport) (Di sabato 17 febbraio 2024) Il Corriere dello Sport oggi è abbastanza critico su Osimhen. La telenovela che si sta consumando sul suo ritorno a Napoli dopo la Coppa d’Africa, altro non è che l’ennesima puntata di una saga ben più lunga di episodi in cui si è concesso a Victor privilegi di cui si è diventati prigionieri Osimhen il privilegiato “Verrà il momento, e quello non è il Genoa, in cui catapultarsi sulla cena, far pesare il proprio ruolo e la propria personalità e lasciare che il Napoli, magari pure gioiosamente, l’accolga a braccia aperte: oramai è da sei mesi che va così, prigionieri di un contratto e di un talento al quale sono stati concessi privilegi che non posso sparire proprio ora che arriva la madri di tutte le partite cose si intuisce rileggendo il report che ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di sabato 17 febbraio 2024) Il Corriere dello Sport oggi è abbastanza critico su. La telenovela che si sta consumando sul suo ritorno adopo la Coppa d’Africa, altro non è che l’ennesima puntata di una saga ben più lunga di episodi in cui si è concesso a Victordi cui si è diventati prigionieriilato “Verrà il momento, e quello non è il Genoa, in cui catapultarsi sulla cena, far pesare il proprio ruolo e la propria personalità e lasciare che il, magari pure gioiosamente, l’accolga a braccia aperte: oramai è da sei mesi che va così, prigionieri di un contratto e di un talento al quale sono statiche non posso sparire proprio ora che arriva la madri di tutte le partite cose si intuisce rileggendo il report che ...

Advertising

Notizie Correlate

L’esclusione Champions di Zielinski conferma che il Napoli è prigioniero dei rancori di De Laurentiis L’esclusione Champions di Zielinski conferma che il Napoli è prigioniero dei rancori di De Laurentiis Si può guidare un’azienda in base ai propri ... (ilnapolista)

Altre Notizie

Video di Tendenza