Il Napoli è ostaggio delle bizze di Osimhen Libero

zimbello dei giovani, e l'ha trasformato nell'evento che tiene in ostaggio l'Italia per una settimana e genera milioni di streaming, spingendo canzoni di Mahmood nell'élite delle più ascoltate al

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) La mancata convocazione diper la sfida di oggi contro il Genoa ha scaldato gli animi, sia dei tifosi che attendevano il proprio eroe, ma anche dei media che attaccano i privilegi concessi all’attaccante nigeriano.oggi parla addirittura di uninLa squadra è indi un assente “Non convocato contro il Genoa anche se si gioca al Maradona (alle 15, diretta Dazn): apriti cielo. Poco importa che sia tornato con un giorno di ritardo dalla Coppa d’Africa (solo lui non trova le coincidenze aeree?) e non si allena con la squadra da cinquanta giorni e in campo non si vede dall’antivigilia di Natale. Ilè in una condizione critica in classifica e si parla di. Praticamente la squadra è indi un ...