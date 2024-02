Il Napoli crolla la Maradona | Aleggia una brutta sensazione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 febbraio 2024)-Genoa, a Sky prevale lo sconforto: “Squadra smarrita e senza logica,al”. CALCIO– Non usa giri di parole il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini per descrivere il clima respirato aldopo il deludente 1-1 trae Genoa. Nelle sue dichiarazioni post-partita traspare tutto lo sconforto per la situazione degli azzurri. “Allo stadio non c’è stata una vera contestazione, ma un’atmosfera di rassegnazione con qualche fischio qua e là – ha dichiarato Ugolini – Si avverte unadi sconforto che avvolge il. Ilsembra una squadra smarrita, senza logica”. Ugolini condanna le scelte societarie di Mazzarri e Garcia, ...