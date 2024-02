Il Miele | prodotto di eccellenza del Mezzogiorno celebrato nella Fiera di Morcone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha partecipato al Convegno sul tema “Quale futuro per ilitaliano?” svoltosi presso ladie dell’Alto Tammaro nell’ambito della prima edizione della esposizione “Api e dintorni” nei giorni dal 16 al 18 febbraio 2024. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre quaranta espositori impegnati nel settore dell’apicultura che hanno distinto l’iniziativa come la più partecipata importante e significativa del Sud Italia dedicata al settore. L’esposizione si è caratterizzata per molte attività collaterali: degustazioni, dibattiti, seminari ed approfondimenti qualificati con tecnici esperti, presentazioni di libri, tavole rotonde e dimostrazioni pratiche sulle tecniche di impollinazione controllo biologico. Al Seminario sul ...