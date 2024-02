Il lutto di Firenze per il morti nel cantiere | i negozi chiudono le saracinesche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Iniziativa di Confcommercio in segno diper i cinqueneldel nuovo supermercato Esselunga in via Mariti. Nella giornata di sabato 16 febbraio, in mattinata, gli esercizi commerciali hanno simbolicamente chiuso le. Il suono di una sirena ha dato il via alla serata, con un manifesto che è stato attaccato fuori daistessi. “In segno di rispetto per la tragedia del crollo e in generale per tutte le vittime del lavoro, in solidarietà con le loro famiglie, questo esercizio sospende l’attività per quindici minuti”. Ianti hanno chiuso tra le 12 e le 12.15.