Il leghista Morelli all’attacco | “La Rai punisca Ghali | basta politica a Sanremo”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Il caso, che dal teatro Ariston diaveva invocato la fine del genocidio nella Striscia di Gaza, è ben lontano dal considerarsi chiuso e anzi a distanza di diversi giorni fa sentire ancora i suoi effetti. Dopo le furiose polemiche a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato ilAlessandro, fedelissimo di Salvini, che come già anticipato a Libero anche ai microfoni de la Zanzara ha lanciato la suo proposta, cioè proporre “una sorta di Daspo per chi utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica”, con chiaro riferimento allo stessoe anche a Dargen D’Amico. Lo scontro trae Parenzoha avuto un diverbio piuttosto acceso con Parenzo e in parte con Cruciani, e ...

Il sottosegretario leghista Morelli: “Rai punisca Ghali. Sì a un Daspo per cantanti che fanno politica a Sanremo”. Scontro con Parenzo: Il sottosegretario leghista Morelli: "Rai punisca Ghali. Sì a un Daspo per cantanti che fanno politica a Sanremo". Scontro con Parenzo ...

Intervista. Morelli: «Daspo solo una provocazione ma la Rai tuteli interessi di tutti»: ROMA – Un Daspo per chi usa il palcoscenico di Sanremo per fini diversi dalla musica. È la soluzione che il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, ha trovato per e ...

Rai, dopo le polemiche per Ghali l’editto di Salvini: gli artisti fuori per 6 mesi: L’idea di proporre una sorta di “Daspo” per gli artisti che manifestano le proprie opinioni politiche in Rai dopo le parole di Ghali a Sanremo sulla guerra nella Striscia di Gaza (“stop al genocidio”) ...