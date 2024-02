Il Grande Fratello cambia ancora giorno | quando andrà in onda la finale? L’ultimo retroscena

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilcontinua ad essere il programma più ballerino di Mediaset. In modo particolare, Canale 5 offre un palinsesto mobile come nessuna altra rete tra le generaliste. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, in particolare, rappresenta il vero “programma cavalletta”, destinato a sperimentare ognidella settimana disponibile. Cambio diper il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Mirko Brunetti nei confronti di Perla Vatiero è vago e distante. Perché entrato nella Casa del Grande Fratello se non aveva alcun desiderio di stare ... (comingsoon)

Due cose sono infinite: l’universo e il cambio di programmazione del Grande Fratello , ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi. Non vorremmo ... (isaechia)

Per il Grande Fratello potrebbe essere ufficialmente giunto il momento di prendersi una pausa e lasciare il piccolo schermo, almeno per un po’ di ... (isaechia)

“La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il ... (tpi)

Grande Fratello «si ferma per un anno, al suo posto torna “ufficialmente” La Talpa»: chi lo condurrà L'ultima indiscrezione: Sono anni che i fan si chiedono quando tornerà La Talpa in tv, e pare proprio sia arrivato il momento per loro di tirare un ospiro di sollievo. Dopo 15 anni di stop la stagione ...

Grande Fratello “si ferma per un anno, al suo posto torna “ufficialmente” La Talpa”: “La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello”. A dirlo è stato ieri sera il ...

Lutto per Snoop Dog, è morto il fratello Bing Worthington: aveva 44 anni. L’addio del rapper: “Sei tornato dalla mamma”: Luto per Snoop Dog. È morto a 44 anni suo fratello Bing Worthington. È stato lo stesso rapper americano a dare la notizia della sua scomparsa con un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore: un c ...