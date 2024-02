Il giudice che ha condannato Trump? Toh | è del Partito democratico

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

Ildi New York Arthur Engoron – che haDonaldper frode fiscale sanzionandolo dal punto di vista economico assai pesantemente (355 milioni), per di più vietandogli l'esercizio di attività imprenditoriali nello Stato per tre anni – appartiene, guarda caso, al. Viene in mente il 30 marzo 1981, quando un attentatore prese di mira Ronald Reagan ferendolo gravemente. Portato all'ospedale per un intervento chirurgico, il Presidente, cercando di alleggerire la tensione e nel contempo, invero, mettendo in campo un argomento non da poco, se ne uscì in una battuta sulla quale sorridere magari amaramente e comunque riflettere: "Speriamo che il chirurgo sia repubblicano!" Mauro della Porta Raffo, ...