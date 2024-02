"tragico epilogo delle violenze", per le morti sul lavoro "grave per le morti sul lavoro "grave patologia sociale" e sul dramma dovuta alla riluttanza a investire in Italia per la lentezza dei

Il dramma dei morti sotto i ponteggi di Esselunga ci dice molto sul gran paradosso dei controlli in Italia (Di sabato 17 febbraio 2024) La strage sul lavoro avvenuta a Firenze colpi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi tutta la notizia su ilfoglio (Di sabato 17 febbraio 2024) La strage sul lavoro avvenuta a Firenze colpi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza