Il dramma alla fine della terza ora | «Erano tutti in classe | improvvisamente lo studente è caduto»

(Di sabato 17 febbraio 2024) ANCONA - Ilè acora, quando è suonata la campana per la ricreazione. Questione di un attimo: la docente stava parlando con alcuni studenti in...

Sicurezza sul lavoro: Marrone (Confapi), serve una svolta: "Abbiamo appreso con grande dolore la notizia degli operai deceduti nel crollo di Firenze. Confapi Napoli è vicina ai familiari e a quanti sono stati colpiti da una tragedia che ci scuote tutti". Lo a ...

Cantiere crollato a Firenze. Cristinel Spataru, il 51enne trevigiano: «Sono caduto dal terzo piano e tutto mi è volato addosso»: Il primo viso del dramma del cantiere di Firenze è quello di Luigi Coclite, 60 anni. Era nato in una piccola città in provincia di Teramo, ma poi i percorsi della vita trent'anni ...

Il dramma di Awa sconvolge la comunità in basso Molise: «Ciao Awa». Non ci sono foto sui social della ragazza ivoriana, appena 29nne, che ha perso la vita ieri in circostanze drammatiche a Casacalenda, per cause sì naturali, ma in un modo davvero tragico.