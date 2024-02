Il doppio ex di Napoli-Genoa | L’arciere

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilex Sabato alle 15:00 ilè di scena al Maradona, dove è atteso dalla sfida con il, partita che gli azzurri dovranno per forza vincere. Il protagonista della rubrica “Ex” Sempre è un centravanti con un gran fiuto del gol, una punta che vinse anche il titolo di capocannoniere in serie C con la maglia azzurra: Emanuele Calaiò. Calaiò alEmanuele fu acquistato da Pierpaolo Marino dal Pescara nel gennaio del 2005, fu il diamante di quel mercato di riparazione, quando ilSoccer di De Laurentiis cercava di ottenere la promozione in Serie B. Esordisce il 16 gennaio 2005, in-Fermana 1-1, ma il suo esordio con la maglia azzurra non fu eccezionale, infatti, sbagliò il rigore della possibile vittoria e quel pareggio costò ...