(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - "Ilmi convince, tanta fiducia a Pioli". "Il punto di forza del? Il gruppo. E Palladino può puntare più in alto". Christianex allenatore delle duenti, 'legge' il derby lombardo in programma domenica alle 20.45 all'U-Power Stadium di. Ilproverà a raccogliere punti da una squadra contro cui ha sempre perso. Ilè sull'onda verde di sei risultati positivi consecutivi, e a un passo dalla qualificazione in Europa League. Con queste premesse, che partita sara'? "Bella - assicura l'ex centrocampista di, Inter e Lazio - Ilavrà la voglia di provare a fare punti contro una squadra contro la quale non è ancora mai riuscito. Unache ...

Il doppio ex Brocchi, Monza-Milan sfida all'insegna del bel calcio: "Il punto di forza del Monza Il gruppo. E Palladino può puntare più in alto". Christian Brocchi, doppio ex allenatore delle due sfidanti, 'legge' il derby lombardo in programma domenica alle 20.45 ...

FOTO FV, L'inizio dei lavori in Curva Ferrovia: Continuano i preparativi per l'inizio dei lavori allo stadio Artemio Franchi: la ristrutturazione partirà dalla Curva Ferrovia e dalla rimozione della struttura in cemento che sorregge ...

Banff Italia a Torino e La Spezia le tappe della terza settimana del tour: Entra nel vivo il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy: appuntamento doppio a Torino lunedì 12 gennaio e martedì 13 febbraio. La rassegna sarà anche a La Spezia lunedì 12 febbraio. Gli ospiti ...