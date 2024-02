Il dolore della mamma di Luana | Abbiamo perso la guerra I morti di lavoro non interessano

La dolcezza dell'amore, la tempesta del dolore: "Non voglio sano, allegro", dice la mamma del dissidente, Lyudmila Ivanovna partecipava alla battaglia legale insieme a Yulia e ai due figli della

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Oggi sto male. Mi giro e mi rigiro su me stessa, ma non riesco a fare nulla. Sto rivivendo lo stesso incubo di quando tre anni fa mi fu detto che mia figliaera morta in quella fabbrica. Provo lo stessoe tutte le volte che c’è un incidente sulè sempre peggio, la sofferenza aumenta con il tempo, non passa mai". Emma Marrazzo,diD’Orazio, stritolata a 22 anni dall’orditoio a cui era addetta nella fabbrica a Montemurlo (Prato) nel maggio 2021, è scossa. Ha appena saputo del crollo nel cantiere dell’Esselunga a Firenze, degli operaie ha sentito la rabbia salire dentro. Emma, come sta? "Male. Mi sono chiusa in bagno dalla disperazione. Mi tremavano le gambe. Ho rivissuto la mia scena. Sono entrata nei panni dei familiari di queste ...