Il dissidente Orlov | «Un’uccisione protratta e metodica | Navalny parlava al popolo | è insostituibile»

Orlov, in russo è un nome di origine russa derivante da orel (aquila); al femminile Orlova.

Alexei Navalny: Muratov (Nobel per la pace), 'vittima di un omicidio'. Martynov (Novaja Gazeta), Putin elimina gli oppositori: ... il commento del premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, alla morte del dissidente Aleksey Navalny. Oleg Orlov, co - presidente di "Memorial", e attivista per i diritti umani, ha scritto: "è una ...

