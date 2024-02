Il ‘dente’ che ha ceduto | la trave | il pilone | quali sono le cause del crollo nel cantiere a Firenze

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 –leche hanno determinato ilnelEsselunga di via Mariti a? È ancora presto per dare risposte certe. Gli inquirential lavoro per ricostruire quello che è accaduto alle ore 08:52 di venerdì 16 febbraio. Secondo alcuni esperti, comunque, le ipotesi delvanno ricercate nei fogli degli ingegneri o nelle misurazioni fatte in quel. Nel momento delgli operai stavano gettando il cemento della soletta, ovvero quello che poi rende strutturale il solaio. Questo peso aggiuntivo potrebbe – condizionale d’obbligo – aver fatto cedere ilsul ...

ancora una nuova polemica in Rai: che fine ha fatto la fiction su Don Andrea Gallo ? Sembra che ci sia stato uno stop alla fiction che doveva ... (metropolitanmagazine)

Cosa vuol dire valutare in un percorso di apprendimento? Ne abbiamo parlato con la professoressa Elisabetta Nigris , Docente di Progettazione ... (orizzontescuola)

Per Ue e Usa non ci sono dubbi: è Vladimir Putin il vero responsabile della morte di Alexei Navalny . L'ultimo vero oppositore dello zar finisce la ... (iltempo)

di Riccardo Bellardini Il buon vecchio Joe è sempre lì, in sella al mondo, fantino sgangherato, quel suo cavallo barcolla, quasi cade, ma si ... (ilfattoquotidiano)

Assegno unico: aumento degli importi per il 2024 e soglie ISEE: Assegno unico importi 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 572 dell’8 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato qual è il nuovo importo previsto per l’anno 2024 per ...

Ilary Blasi debutta al cinema: Ecco in che film la vedremo e come hanno reagito le persone alla notizia: Ilary Blasi diventa attrice! La conduttrice esordisce sul grande schermo grazie a Pierpaolo Morelli. Ecco qual è il film in cui presto la vedremo al cinema.

Gli AUDIO shock di Sabrina Fina e Massimo Carandente: “Lascia che il Signore operi tramite noi”: “Organizza un fine settimana con i tuoi figli per permettere al Signore di utilizzare noi”. Sono queste le parole di Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia palermitana arrestata per la strage di ...