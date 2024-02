“Il corpo di Alexei Navalny non è nell’obitorio indicato dalle autorità russe”

Obitorio chiuso L'avvocato di Navalny ha visitato l'obitorio e l'ha trovato chiuso, scrive 'Il legale e la madre di Alexei sono Non hanno il corpo all'obitorio'. 'Consegnate il corpo alla famiglia'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ildi“non èche era stato”. Lo sostengono i collaboratori del dissidente russo morto ieri in carcere. L’avvocato di, che oggi è arrivato nella città di Salekhard con la madre di, ha chiamato un numero dell’obitorio e gli è stato detto che “ildinon è all’obitorio”, come invece aveva affermato la prigione in cuiè morto: lo hanno scritto su Telegram i suoi collaboratori. I legali e i sostenitori dell’oppositoreaccusano ledi “mentire” sulle cause della sua morte La ...

Non è nell'obitorio, è mistero sul corpo di Navalny. Centinaia di arresti in Russia: La morte in carcere di Alexei Navalny, l’oppositore di Vladimir Putin deceduto ... di persone ha deposto fiori e mostrato foto del 47enne morto in carcere. Del corpo dell’oppositore del leader del ...

NAVALNY - La portavoce: "Il corpo non è nell'obitorio indicato dalle autorità russe": Il corpo di "Alexei Navalny non è nell'obitorio che era stato indicato dalle autorità russe". E' quanto sostengono i collaboratori del dissidente, morto venerdì in carcere, dove stava scontando una pe ...

Navalny morto, Mosca reprime gli omaggi al dissidente: centinaia di fermi in tutta la Russia. Mistero sul corpo: “Non si trova”: Memoria, repressione e mistero. All’indomani della morte del dissidente Alexei Navalny il regime di Putin ha cercato e sta cercando di reprimere le manifestazioni spontanee e pacifiche in onore del su ...