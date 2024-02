Il ciak di Vania Arcangeli | La mia vita è un magico film al fianco dei maestri del cinema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) di Rosalba Corti La chioma fluente, lo sguardo curioso sul mondo, un innato senso di giustizia e un grande amore per un lavoro che dal 1990 la vede parte del mondo dello spettacolo come ispettore di produzione, casting director e location manager. È, riccionese doc, donna dai grandi slanci, che in più di 30 anni di carriera è diventata sul campo un prezioso punto di riferimento per tutte le produzioni in Emilia-Romagna., la leggenda narra che lei abbia iniziato questo lavoro per caso. "Avevo 32 anni, e mi occupavo di pubbliche relazioni. Nell’estate del 1990, mentre organizzavo serate per Aquafan e per il Paradiso, ricevo una telefonata inaspettata: mi si chiedeva di reclutare un gruppo di donne per la realizzazione di un videoclip di Lucio Dalla. Entusiasta e incosciente mi reco all’appuntamento con la ...